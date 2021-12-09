В Україні запрацювала цілодобова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства

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В Україні запрацювала урядова гаряча лінія, на яку можна повідомити про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Номер телефону служби — 1547, там фахівці надають безкоштовні інформаційні, юридичні та психологічні консультації.

Про це повідомив Офіс віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

На сайті гарячої лінії можна подати анонімну скаргу та відстежити статус і хід розгляду звернення за номером повідомлення в особистому кабінеті. Також можна отримати ключову інформацію про домашнє насильство, зокрема щодо алгоритму протидії.

Звернення можна зареєструвати на сайті — тут.

На сайті доступна інтерактивна карта, яка дозволяє отримати інформацію про кількість звернень, що передали до органів виконавчої влади, та про кількість консультацій, наданих жертвам домашнього насильства.

Гаряча лінія 1547 працює без перерви та вихідних, фахівці реєструють звернення про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми чи інших форм насильства, зокрема, за ознакою статі.