У Японії створили маски, які світяться при контакті з коронавірусом. Для розробки використали антитіла з яєць страуса
- Автор:
- Катерина Кадакова
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engin akyurt / Unsplash
Вчені з Університету префектури Кіото розробили спеціальні захисні маски, які світяться під дією ультрафіолету в разі контакту з частинками коронавірусу.
Про це повідомляє Kyodo News.
За словами науковців, з’ясувалося, що страуси здатні виробляти кілька різних видів антитіл (білків), які нейтралізують сторонні тіла у організмі.
Тому вчені ввели неактивну і безпечну форму коронавірусу самкам у лютому минулого року та отримали антитіла з яєць страусів. Після цього додали антитіла у флуоресцентний барвник та обробили ним фільтр для маски. Якщо на маску потрапить вірус, то вона буде світитися.
Президент університету Ясухіро Цукамото за допомогою винаходу виявив, що сам був інфікований COVID-19. Під час тестування його захисна маска почала світитися в ультрафіолеті, після цього він здав ПЛР-тест, яктй підтвердив захворювання.
«Ми можемо масово виробляти антитіла зі страусів за невисокою ціною. У майбутньому я хочу зробити простий набір для тестування, який зможе використовувати кожен», — сказав Цукамото.
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