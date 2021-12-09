Нацбанк підвищив облікову ставку до 9%. Річна інфляція — майже 11%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк підвищив облікову ставку з 8,5 до 9%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення «спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі Національного банку в 5%».

В НБУ повідомили, що в жовтні темпи зростання цін сповільнилися до 10,9%, якщо рахувати середні показники за рік. При цьому в жовтні регулятор заявляв, що на кінець року інфляція становитиме 9,6%.

За оцінками Нацбанку, у листопаді інфляція теж знижувалася. Попри це, темпи зростання цін знижувалися повільніше, ніж прогнозувалося. Цьому «сприяли»:

посилення тиску на ціни все ширшого переліку товарів і послуг споживчого набору через ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв;

через ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв; зростання витрат бізнесу на логістику й оплату праці;

збереження стійкого внутрішнього споживчого попиту, попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження.

Також на інфляцію впливає такий фактор, як посилення геополітичної напруги. Вона негативно позначається на вартості українських активів і ситуації на валютному ринку. Крім того, світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані рівні та в найближчі місяці, ймовірно, залишатимуться вищими. По-третє, зниженню інфляції в Україні заважає прискорення глобальної інфляції, яка спонукає провідні центробанки посилювати монетарну політику, що знижує інтерес інвесторів до активів країн із ринками, що розвиваються (серед яких і Україна).

Що прогнозують у Нацбанку?

На думку НБУ, інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022-го. Цьому сприятимуть рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін. Навесні наступного року, після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі. Це має сприяти й зниженню собівартості виробництва товарів і послуг в Україні.

Нацбанк вважає, що для зниження вразливості економіки України надзвичайно важливо продовжувати структурні реформи, передбачені програмою МВФ, і зберігати партнерські відносини з нашими офіційними кредиторами.