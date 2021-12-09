Премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон усьоме став батьком. У нього народилась донька

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The Naked Ape / Flickr

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон усьоме став батьком. 33-річна дружина політика Керрі в четвер, 9 грудня, народила в лондонській лікарні доньку.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву речника пари.

«І мати, і донька почуваються дуже добре. Пара хотіла б подякувати чудовій команді пологового відділу Національної служби здоровʼя за всю їхню турботу та підтримку», — зазначив представник подружжя.

Керрі Джонсон про вагітність повідомила в серпні. Вона тоді опублікувала в Instagram фотографію різдвяної іграшки у вигляді візочка з підписом: «Мені неймовірно пощастило знову завагітніти, але я дуже нервувала», — написала Керрі та зазналась, що на початку 2021 року у неї стався викидень.

Це сьома дитина Бориса Джонсона. У вересні 2021 року він підтвердив, що у нього шестеро дітей — до цього він приховував позашлюбну доньку, яку у 2009 році йому народила мистецтвознавиця Хелен Макінтайр.