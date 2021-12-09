Премʼєр-міністр Фінляндії вибачилась за те, що пішла не на самоізоляцію, а в нічний клуб. У її оточенні виявили ковід

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Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за те, що у суботу, 4 грудня, була у нічному клубі, хоча в її оточенні виявили коронавірус і вона мала уникати всіх контактів.

«Я вчинила неправильно. Я мала обдумати ситуацію уважніше», — сказала Марін у телеінтервʼю національній телекомпанії Yle.

Про її похід до нічного клубу стало відомо із жовтої преси, яка опублікувала відповідні фото. За даними журналістів, Марін була в клубі до четвертої ранку.

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У пʼятницю, 3 грудня, уряд збирався на засідання, на якому був присутній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, у якого 4 грудня виявили коронавірус. Про хворобу сповістили всіх урядовців. Пізніше Департамент державної безпеки наказав міністрам уникати контактів, однак Марін заявила, що не бачила цього повідомлення, оскільки залишила робочий телефон удома. Пізніше вона заявила, що все ж мала знати про обмеження у випадку виявлення ковіду в оточенні.

Однак Марін — не єдина, хто проігнорувала обмеження. Міністр оборони Антті Кайкконен, який був на тому засідання уряду, поїхав у суботу, 4 грудня, на обід, а міністр економіки Міка Лінтіла у неділю, 5 грудня, відвідав футбольний матч.

Після цього інциденту уряд заявив, що міністри будуть отримувати свої власні інструкції, докладніші ніж загальні правила уряду. Порядок розподілу інструкцій і сповіщень обіцяють покращити.