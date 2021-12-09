Ракета SpaceX вивела на орбіту астрофізичну лабораторію. Вона вивчатиме будову Всесвіту

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Тяжка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту астрофізичну лабораторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) від NASA, яка вивчатиме природу Всесвіту.

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді та вивела апарат на орбіту висотою 600 км через 33 хвилини після запуску.

Місія IXPE розрахована на два роки. Апарат за допомогою своїх трьох телескопів вимірюватиме поляризоване рентгенівське випромінювання та встановлюватиме його джерела. IXPE допоможе вченим вивчати активні ядра галактик та зрозуміти природу нейтронних зірок, чорних дірок, квазарів, пульсарів та інших обʼєктів. Також IXPE зможе формувати зображення обʼєктів, які випромінюють рентгенівські промені.