Український супутник «Січ-2-30» вирушив до США. Його мають запустити у космос 10 січня

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Український супутник «Січ-2-30» відправили до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту «Бориспіль».

«Сьогодні об 11:27 з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «СІЧ-2-30» на борту», — йдеться у повідомленні.

Супутник розробило та виготовило «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля». Літак вилетів з «Борисполя» до Будапешту і вже 12 грудня має прибути до США. Після завершення митного оформлення його доставлять до Космічного центру імені Кеннеді (мис Канаверал) для підготовки до запуску та стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX. Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.