Православна церква України спростувала міф про те, що жінкам під час менструації не можна до храму

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Гонтар Володимир / УНИАН

Православна церква України розвінчала у Facebook міф про те, що жінкам під час менструації не можна заходити до храмів.

Міф полягав у тому, що під час менструації жінкам не можна відвідувати храм, адже в ці дні жінка нібито стає «нечистою» і сама її присутність «оскверняє» церкву. Однак ПЦУ пояснює: «Від апостола Павла ми знаємо, що «всяке творiння Боже добре», а отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати «нечистим» через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування організму».

У Старому Завіті приписи, які визначали, що є «чистим», а що ні, стосувалися переважно практичної сторони і норм гігієни. Те, що було «нечистим», означало ризики хвороб, інфекцій і запалень, тому підпадало під певні заборони.

Церква додала, що у ХХІ столітті є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах. Крім цього, Православна церква України наголосила, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло — і це жодним чином не залежить від статі чи дня календаря.