ДТП у Чернігівській області: водія вантажівки затримано, йому готують підозру

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Міністерство внутрішніх справ

Поліція затримала водія вантажівки, яка потрапила в ДТП з маршрутним мікроавтобусом у Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Водія вантажівки затримали після надання йому первинної медичної допомоги, зараз він перебуває у спецпалаті під охороною. 44-річному жителю Чернігівської області планують повідомити про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК). За нею чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

У поліції заявили, що, за попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, протаранивши маршрутку.