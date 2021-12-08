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YouTube запускає в Україні програму бонусних виплат за відео у Shorts. Отримати можна буде від $100

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Videvo

Відеохостинг YouTube у грудні запускає в Україні програму YouTube Shorts Fund — бонусні виплати авторам та артистам, які створюють «креативні та унікальні короткі відео».

Фонд у розмірі $100 мільйонів уперше представили ще у травні, і він вже доступний на багатьох ринках у всьому світі. Канали можуть заробляти від $100 до $10 тисяч щомісяця, суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцеперебування аудиторії.

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати наступним критеріям:

Отримати додаткову інформацію про умови участі у YouTube Shorts Fund можна на сайті.