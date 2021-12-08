YouTube запускає в Україні програму бонусних виплат за відео у Shorts. Отримати можна буде від $100

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Відеохостинг YouTube у грудні запускає в Україні програму YouTube Shorts Fund — бонусні виплати авторам та артистам, які створюють «креативні та унікальні короткі відео».

Фонд у розмірі $100 мільйонів уперше представили ще у травні, і він вже доступний на багатьох ринках у всьому світі. Канали можуть заробляти від $100 до $10 тисяч щомісяця, суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцеперебування аудиторії.

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати наступним критеріям:

За останні 180 днів на каналі має бути завантажене хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам.

Для участі в програмі не обовʼязково, щоб канали зараз брали участь у програмі монетизації на YouTube.

Автори повинні бути старші за 18 років.

Канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео, які повторно завантажені з каналів інших авторів, не допускаються.

Канали повинні відповідати правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам щодо монетизації.

Отримати додаткову інформацію про умови участі у YouTube Shorts Fund можна на сайті.

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