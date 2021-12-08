СБУ повідомила про зрив масового розстрілу у коледжі Черкаської області. Його готували двоє студентів

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Служба безпеки України повідомила, що запобігла масовому розстрілу студентів в одному з коледжів у Черкаській області, який готували двоє підлітків.

Співробітники спецслужби зʼясували, що розстріл готували двоє студентів коледжу. У забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте» студенти писали про плани вбити одногрупників та публікували фотографії зі зброєю. Також двоє підозрюваних запрошували охочих долучатися до їхньої групи.

У студентів провели обшуки, вилучивши пістолет та револьвер, а також компʼютери та «засоби звʼязку» із доказами.

Вилучені предмети відправлені на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 КК). Слідство триває.