СБУ повідомила про зрив масового розстрілу у коледжі Черкаської області. Його готували двоє студентів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України повідомила, що запобігла масовому розстрілу студентів в одному з коледжів у Черкаській області, який готували двоє підлітків.
Співробітники спецслужби зʼясували, що розстріл готували двоє студентів коледжу. У забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте» студенти писали про плани вбити одногрупників та публікували фотографії зі зброєю. Також двоє підозрюваних запрошували охочих долучатися до їхньої групи.
У студентів провели обшуки, вилучивши пістолет та револьвер, а також компʼютери та «засоби звʼязку» із доказами.
Вилучені предмети відправлені на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 КК). Слідство триває.
- Найчастіше масові розстріли у школах та коледжах відбуваються у США. З 2018 року напади стали частішати і в Росії. У листопаді цього року ФСБ заявила про затримання підлітка, який нібито готував напад на школу «під керівництвом українця».