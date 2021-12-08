Австралія приєдналася до США і також оголосила дипломатичний бойкот Китаю на Олімпіаді 2022 року

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COP26 / Flickr

Австралія приєднується до Сполучених Штатів Америки у дипломатичному бойкоті Зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році — на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.

Про це у середу, 8 грудня, оголосив премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон, цитує Reuters.

Рішення ухвалили на тлі того, що Австралія намагається відновити роботу дипломатичних каналів з Китаєм, аби обговорити порушення прав уйгурів та дії Пекіну проти австралійського імпорту. Так, Моррісон сказав, що Пекін не відповів на «кілька питань» щодо порушення прав людей.

«Тому не дивно, що офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри», — сказав премʼєр-міністр.

Олімпійський комітет Австралії заявив, що бойкот не вплине на підготовку спортсменів до Олімпіади, додавши, що «дипломатичні бойкоти» є справою урядів.

Представник посольства Китаю в Канберрі, столиці Австралії, заявив, що деякі австралійські політики займаються «політичним позерством», і звинуватив у напрузі у відносинах Австралію.

Звʼязки між Австралією та її головним торговим партнером Китаєм пішли на спад після того, як Канберра у 2018 році заборонила компанії Huawei Technologies ввозити обладнання для 5G та зажадала проведення незалежного розслідування походження коронавірусу. Пекін відповів антидемпінговими тарифами на австралійські товари, такі як ячмінь, яловичина, вугілля та вино.