Уряд США не розглядає питання про евакуацію своїх громадян з України

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Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.

Про це повідомило посольство США в Україні.

«Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою», — ідеться у заяві.

Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу після переговорів Байдена з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що ситуація в Україні не вимагає евакуації американських громадян.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела з Білого дому повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації громадян США з України, якщо армія Росії вторгнеться в країну та створить значну загрозу для безпеки.