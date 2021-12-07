Журнал Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу. Рейтинг вперше за 11 років очолила не Ангела Меркель
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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MacKenzie Scott / Facebook
Американський журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найвпливовіших жінок планети. У цьому списку — представниці 30 країн та територій, які займаються фінансами, технологіями, політикою, спортом, благодійністю та сферою культури. Українок у рейтингу немає.
Журнал Forbes назвав головну тезу, що лежить в основі списку: недостатньо мати гроші або владу, людина має щось робити зі своїми статками, голосом чи платформою. У цьогорічному рейтингу більше жінок, які досягли успіху в топменеджменті: серед 100 жінок списку, 40 — керівниці (найбільший показник з 2015 року), які контролюють рекордний дохід у $3,3 трильйона.
Вперше за 11 років рейтинг не очолила Ангела Меркель, її взагалі немає у цьому рейтингу після відходу з посади канцлера Німеччини. Зараз на першому місці Маккензі Скотт — колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, а також філантропка, письменниця і третя найбагатша жінка світу. У 2020 році вона оголосила, що пожертвує $5,8 мільярда 500 громадським організаціям. У червні 2021 року Скотт сказала, що дала ще $2,74 мільярда 286 організаціям.
Друге місце рейтингу Камала Гарріс — віцепрезидентка США. Вона стала першою жінкою, першою чорношкірою американкою і першою американкою азійського походження, яка опинилась на цій посаді.
Крістін Лагард, глава Європейського центрального банку, на третьому місці. Вона перша жінка на цій посаді, а також свого часу (2011 — 2019 роки) була першою жінкою на посаді глави Міжнародного валютного фонду.
Виконавча директорка компанії General Motors і перша жінка на цій посаді Мері Барра на четвертому місці рейтингу. Весною 2020 року вона змістила виробничі лінії GM, щоб допомогти Ventec Life Systems виробляти критично необхідні апарати штучної вентиляції легень.
Американська бізнесвумен і філантропка, співзасновниця благодійного фонду Мелінда Гейтс (і колишня дружина Білла Гейтса) — на пʼятому місці рейтингу. Своєю місією вона називає допомогу людям вести здорове та продуктивне життя, а також присвятила більшу частину своєї роботи правам жінок і дівчаток.
У цьогорічному рейтингу є і дебютантка — нова президентка Танзанії Самія Сулуху Хасан, яка почала боротись у країні із коронавірусом, адже її попередник взагалі заперечував його існування.
Королева Великої Британії Єлизавета II на 70-мі місці рейтингу. Вона втратила 24 позиції через зменшення кількості публічних виступів і безліч криз репутації, що вразили корону цього року (ідеться про інтервʼю Меган Маркл та принца Гаррі Опрі Вінфрі).