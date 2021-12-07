Журнал Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу. Рейтинг вперше за 11 років очолила не Ангела Меркель

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MacKenzie Scott / Facebook

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найвпливовіших жінок планети. У цьому списку — представниці 30 країн та територій, які займаються фінансами, технологіями, політикою, спортом, благодійністю та сферою культури. Українок у рейтингу немає.

Журнал Forbes назвав головну тезу, що лежить в основі списку: недостатньо мати гроші або владу, людина має щось робити зі своїми статками, голосом чи платформою. У цьогорічному рейтингу більше жінок, які досягли успіху в топменеджменті: серед 100 жінок списку, 40 — керівниці (найбільший показник з 2015 року), які контролюють рекордний дохід у $3,3 трильйона.

Вперше за 11 років рейтинг не очолила Ангела Меркель, її взагалі немає у цьому рейтингу після відходу з посади канцлера Німеччини. Зараз на першому місці Маккензі Скотт — колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, а також філантропка, письменниця і третя найбагатша жінка світу. У 2020 році вона оголосила, що пожертвує $5,8 мільярда 500 громадським організаціям. У червні 2021 року Скотт сказала, що дала ще $2,74 мільярда 286 організаціям.

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Друге місце рейтингу Камала Гарріс — віцепрезидентка США. Вона стала першою жінкою, першою чорношкірою американкою і першою американкою азійського походження, яка опинилась на цій посаді.

Крістін Лагард, глава Європейського центрального банку, на третьому місці. Вона перша жінка на цій посаді, а також свого часу (2011 — 2019 роки) була першою жінкою на посаді глави Міжнародного валютного фонду.