У Єгипті археологи виявили мумії із золотими язиками

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Археологічна місія, яка працювала у провінції Мінья (Верхній Єгипет), виявила дві гробниці, які належать до періоду 26-ї династії єгипетських фараонів (XVII століття до н. е.).

Про це пише Egypt Independent.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі заявив, що місія також знайшла мумії двох невідомих із золотими язиками.

Професор кафедри греко-римської археології Каїрського університету та керівник місії Хасан Амер сказав, що археологи виявили вапняковий саркофаг із людським обличчям. У ньому були два маленькі віконця з балдахінами всередині кожного з них, 402 фігурки ушабті з фаянсу, а також набір невеликих амулетів і зелене намисто.

Генеральний директор Центру старожитностей Центрального Єгипту Гамаль аль Самаставі сказав, що місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років, протягом яких знайшли безліч гробниць, що належать до савської, греко-римської та коптської епох Єгипту.