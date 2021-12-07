Київ за €100 мільйонів від ЄІБ придбає 137 тролейбусів і 50 вагонів метро
- Автор:
- Костя Андрейковець
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tov-tob / Wikipedia
Київ цього року візьме кредит до €100 мільйонів у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на закупівлю 137 тролейбусів і 50 вагонів метро для «червоної» гілки.
Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, столиця отримає 15-річний кредит під 1,85% річних, включно з пільговим періодом у три роки.
За вказану суму куплять 65 тролейбусів великої місткості довжиною понад 11,9 метра та 72 тролейбуси довжиною понад 18,5 метра. Транспорт буде низькопідлоговим і пристосованим для людей з інвалідністю. Вагони метро з асинхронним тяговим приводом вартістю до €50 мільйонів куплять для роботи на Святошинсько-Броварській лінії.
Як передає Інтерфакс-Україна, у листопаді ЄІБ затвердив кредит Києву на закупівлю міського електротранспорту. Проєкт буде реалізовано комунальними підприємствами «Київський метрополітен» і «Київпастранс» у рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року.
- 1 грудня 2021 року «Київпастранс» оголосив тендер на купівлю 137 повністю низькопідлогових тролейбусів за 1,62 мільярда гривень.
- У лютому цього року «Київський метрополітен» підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку кредитний договір на €50 мільйонів, які підуть на купівлю 50 вагонів метро.