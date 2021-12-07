Київський суд дозволив затримати колишню «прокурорку» Криму Поклонську
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Flickr / Vladimir Solenko
Київський апеляційний суд 6 грудня дозволив затримати колишню прокурорку в окупованому Криму Наталію Поклонську.
Як повідомляється на сайті суду, у вересні цього року Шевченківський районний суд відхилив клопотання Офісу генерального прокурора, але тепер апеляція скасувала це рішення.
Це дає право затримати Поклонську, щоб доставити її до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Поклонська підозрюється в діях щодо захоплення держвлади (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК), посяганні на територіальну цілісність України (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 КК), державній зраді (ч 1 ст.111 КК), а також у створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК).
- Поклонська — колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Держдуми Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ. В Україні Поклонська в розшуку.
- У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде. МЗС України після цього звернулося до влади країни.