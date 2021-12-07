ДТП у Чернігівській області: поліція розслідує порушення правил, є дві версії

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Поліція Чернігівської області розслідує порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК), у звʼязку з ДТП біля села Брусилів.

Як повідомляє поліція, на місці аварії працюють слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рух на трасі Н-27 Чернігів — Гремʼяч тимчасово перекрито в обох напрямках — поліцейські організували обʼїзди.

У правоохоронців поки що дві версії причин того, що сталося: погані погодні умови та порушення правил дорожнього руху. Також є питання до технічного стану маршрутки та доріг, але в коментарі «Сегодня» чернігівські рятувальники заявили, що ця ділянка траси не вважається небезпечною, концентрації ДТП на ній не було.

За останніми даними, у списку загиблих 13 людей (двоє померли в лікарні) і 6 поранених, але в ДСНС повідомляють про 7 постраждалих. Серед поранених — 16-річний підліток, який перебуває у реанімації.