ОАЕ стали першою мусульманською країною, яка змінила вихідні дні на західний лад

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Обʼєднані Арабські Емірати стали першою мусульманською країною, яка перейшла з ісламських вихідних (пʼятниця та субота) на західні (субота та неділя). Про це повідомляє Emirates News Agency.

Раніше робочий тиждень був з неділі по четвер. Тепер же робочі дні з понеділка по четвер будуть починатися з 07:30 та закінчуватись о 15:30, а робочі години в пʼятницю — з 07:30 до 12:00. Державні службовці працюватимуть пів дня у пʼятницю — це традиційний мусульманський святий день. Рішення набуде чинності в січні.

Зміна вихідних, імовірно, призведе до того, що приватний сектор і школи наслідуватимуть цей приклад. З економічної точки зору новий робочий тиждень дозволить ОАЕ краще співпрацювати зі світовими ринками.

Уряд Еміратів привітав це рішення, зазначивши, що ОАЕ — «перша країна у світі, яка ввела національний робочий тиждень коротше за глобальний пʼятиденний тиждень», оскільки по пʼятницях робочий день буде скороченим.

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«Продовжені вихідні є частиною зусиль уряду ОАЕ щодо покращення балансу між роботою та особистим життям і підвищення соціального благополуччя», — зазначив уряд.