В Україні у «жовтій» зоні карантину 12 областей і Київ. «Червоними» залишаються 10 областей
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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В Україні збільшилася кількість областей у «жовтій» карантинній зоні — тепер їх 12.
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоровʼя.
У «жовтій» зоні Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
У «помаранчевій зоні» лише Донецька та Полтавська області, а у «червоній» — Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
- З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о. Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скоротився до 30 днів.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.