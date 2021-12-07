В Україні у «жовтій» зоні карантину 12 областей і Київ. «Червоними» залишаються 10 областей

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В Україні збільшилася кількість областей у «жовтій» карантинній зоні — тепер їх 12.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоровʼя.

У «жовтій» зоні Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

У «помаранчевій зоні» лише Донецька та Полтавська області, а у «червоній» — Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.