Європейський Союз вперше за 20 років оновить дизайн євро

Новини

Markus Spiske / Unsplash

Європейський Союз до 2024 року змінить дизайн банкнот євро. Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, цитує Euronews.

«Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх привабливішими для європейців будь-якого віку та походження», — зазначила Лагард.

Банкноти хочуть зробити такими, щоб європейські громадяни ідентифікували їх з собою та з гордістю користувались.

Наразі темою банкнот є «вік та стиль»: на них представлені вікна, дверні отвори та мости. Франкфуртський банк створить фокус-групи, щоб зібрати думки людей з усієї єврозони за можливими темами для майбутніх банкнот. Потім консультативна група — по одному експерту від кожної країни ЄС — представить короткий список нових тем. Потім банк звернеться до громадськості з проханням висловити свою думку щодо тем, включених до остаточного списку. Перед тим, як знову проконсультуватися з громадськістю, проведуть конкурс на найкращий дизайн.

Це буде перший повний редизайн банкнот євро за два десятиліття, раніше тільки оновлювали дизайн (покращували безпеку). Євро ввели у безготівковий обіг 1 січня 1999 року, а 1 січня 2002 року ввели готівку — банкноти та монети. Євро замінив у співвідношенні 1:1 європейську валютну одиницю (Екю), яка використовувалася у європейській валютній системі з 1979 до 1998 року.