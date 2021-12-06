В Італії посилили карантин для не вакцинованих від коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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KONTROLAB / Contributor
Уряд Італії посилив карантинні обмеження для не щеплених від коронавірусу людей.
Як пише Reuters, нові правила набули чинності у понеділок, 6 грудня.
Відвідувати заклади в закритих приміщеннях, а також великі спортивні заходи можуть вакциновані, перехворілі люди, а також ті, хто предʼявив негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 48 годин до цього.
У громадському транспорті запроваджується перепустка. За її відсутність можуть оштрафувати на €400.
- Обмеження посилили на тлі зростання захворюваності на коронавірус. При цьому в Італії один із найвищих показників вакцинації у світі: 80% населення зробили принаймні одне щеплення, а близько 15% громадян вакциновано повністю.
- У листопаді повідомлялося, що в одній із сицилійських комун Італії вакцинували 104% жителів.