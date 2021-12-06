Суд заарештував 13 літаків російської «Смартавіа» за польоти до Криму

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Суд заарештував 13 пасажирських літаків російської АТ «Авіакомпанія Смартавіа» за порушення порядку вʼїзду та виїзду на тимчасово окупований Росією Крим.

Про це повідомляє СБУ, за матеріалами якої наклали арешт.

Заарештовані літаки літали до Криму всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли людей через державний кордон України.

Арешт накладено в рамках кримінальної справи відкритої за статтями держзрада, незаконне переправлення осіб через кордон та порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію.

За даними СБУ, наразі 37 російських авіакомпаній незаконно літають до Криму.

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