Суд заарештував 13 літаків російської «Смартавіа» за польоти до Криму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Суд заарештував 13 пасажирських літаків російської АТ «Авіакомпанія Смартавіа» за порушення порядку вʼїзду та виїзду на тимчасово окупований Росією Крим.
Про це повідомляє СБУ, за матеріалами якої наклали арешт.
Заарештовані літаки літали до Криму всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли людей через державний кордон України.
Арешт накладено в рамках кримінальної справи відкритої за статтями держзрада, незаконне переправлення осіб через кордон та порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію.
За даними СБУ, наразі 37 російських авіакомпаній незаконно літають до Криму.
- Україна з березня 2014 року закрила повітряний простір над окупованим півостровом, оскільки не могла гарантувати безпеку польотів. Також офіційно припинили роботу всі аеропорти на півострові.
- На початку лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти авіакомпаній JET4U SRL та JET4U LDA за польоти до Криму. У листопаді СБУ рекомендувала накласти санкції на нових власників JET4U SRL.