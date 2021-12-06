Алек Болдвін видалив свій Twitter-акаунт після інтерв’ю про загибель операторки на зйомках

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Gage Skidmore / Flickr

Американський актор Алек Болдвін через кілька днів після інтерв’ю про загибель на зйомках фільму операторки Галини Гатчінс видалив свій акаунт у Twitter. Він не пояснив причину такого рішення.

Про це пише Deadline.

У Болдвіна є ще другий акаунт у Twitter — він лишається активним, проте не оновлюється вже понад рік. Аналогічна ситуація з його сторінками в Instagram.

Саме у видаленому акаунті Болдвін уперше відреагував на смертельний інцидент на знімальному майданчику, коли загинула операторка Галина Гатчінс.

Актор не вперше видаляє акаунт у Twitter. Він вже робив це, коли був скандал щодо можливого іспанського походження його дружини Гіларії.