Алек Болдвін видалив свій Twitter-акаунт після інтерв’ю про загибель операторки на зйомках
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Gage Skidmore / Flickr
Американський актор Алек Болдвін через кілька днів після інтерв’ю про загибель на зйомках фільму операторки Галини Гатчінс видалив свій акаунт у Twitter. Він не пояснив причину такого рішення.
Про це пише Deadline.
У Болдвіна є ще другий акаунт у Twitter — він лишається активним, проте не оновлюється вже понад рік. Аналогічна ситуація з його сторінками в Instagram.
Саме у видаленому акаунті Болдвін уперше відреагував на смертельний інцидент на знімальному майданчику, коли загинула операторка Галина Гатчінс.
Актор не вперше видаляє акаунт у Twitter. Він вже робив це, коли був скандал щодо можливого іспанського походження його дружини Гіларії.
- 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.