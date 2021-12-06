Amnesty International запустила освітню платформу для свідків домашнього насильства

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Правозахисна організація Amnesty International презентувала платформу «Гаджети бачать», яка має навчати, як потенційним свідкам домашнього насильства діяти в подібних ситуаціях.

Про це йдеться в релізі організації.

Користувачі платформи опинятимуться в типових ситуаціях насильства в житловому будинку та на вулиці. Їм пропонуватимуть обрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції обиратимуться, на сайті зʼявлятимуться пояснення, чи була поведінка свідків коректною. Насамкінець усі користувачі матимуть змогу ознайомитися з найбільш ефективним і правильним алгоритмом дій, який у безпечний спосіб може допомогти постраждалій від насильства людині.

Також Amnesty International випустила рекомендації, що робити, якщо ви стали свідком домашнього насильства:

Спробувати втрутитися в конфліктну ситуацію без ризиків для свого здоров’я. Говорити спокійно, але твердо й голосно (якщо навколо є люди, це також приверне їхню увагу).

Зателефонувати на 102. Це єдиний надійний номер для виклику поліції. Телефоном необхідно надати чітку інформацію про ситуацію, точну адресу або точний орієнтир, де відбувається насильство, і згодом зустріти екіпаж поліції на місці (якщо на вашому смартфоні встановлено мобільний додаток MyPol — натисніть на червону кнопку для виклику поліції).

Не залишати постраждалу людину навіть після того, як викликали поліцію. Спробувати допомогти постраждалій людині, запитати, як вона почувається через певний час.

Викликати швидку, якщо постраждала особа потребує допомоги медиків.

Задокументувати за можливості насильницькі дії на фото або відео, що згодом може стати доказом у кримінальній справі. При цьому враховувати, що фото- і відеофіксація випадків правопорушень є законною дією.

Контролювати дії поліцейських. Записати імена та номери жетонів правоохоронців, які прибули на виклик. Поліцейські мають провести перевірку, а за наявності доказів оформити адміністративний протокол. Співробітник поліції на місці має змогу виписати терміновий заборонний припис кривднику, якого змусять до 10 днів залишити помешкання чи припинити контактувати з постраждалою особою.

Зателефонувати на 116 123 — цілодобову національну гарячу лінію із запобігання домашнього насильства, якщо поліція відмовляється проникати в помешкання постраждалих, документувати насильство або виписувати заборонний припис.

Якщо постраждалою є дитина, окрім поліції, слід звернутися до органу опіки та піклування або до управління у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини. Допоможіть постраждалій знайти контакти служб у справах дітей вашого міста, які займаються захистом прав дітей

Наприкінці листопада в Україні запустили перший мобільний додаток WhiteRibbonUA для допомоги жінкам і дітям, які постраждали від домашнього насилля.