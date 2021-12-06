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Amnesty International запустила освітню платформу для свідків домашнього насильства

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Sydney Sims / Unsplash

Правозахисна організація Amnesty International презентувала платформу «Гаджети бачать», яка має навчати, як потенційним свідкам домашнього насильства діяти в подібних ситуаціях.

Про це йдеться в релізі організації.

Користувачі платформи опинятимуться в типових ситуаціях насильства в житловому будинку та на вулиці. Їм пропонуватимуть обрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції обиратимуться, на сайті зʼявлятимуться пояснення, чи була поведінка свідків коректною. Насамкінець усі користувачі матимуть змогу ознайомитися з найбільш ефективним і правильним алгоритмом дій, який у безпечний спосіб може допомогти постраждалій від насильства людині.

Також Amnesty International випустила рекомендації, що робити, якщо ви стали свідком домашнього насильства:

Наприкінці листопада в Україні запустили перший мобільний додаток WhiteRibbonUA для допомоги жінкам і дітям, які постраждали від домашнього насилля.