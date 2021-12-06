У Франції місцева влада поділилася з альпіністом дорогоцінними каменями. Він їх знайшов у 2013 році та відразу віддав поліції

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Wikipedia / Tangopaso

Французький альпініст, який у 2013 році знайшов шкатулку з дорогоцінними каменями та віддав усе поліції, отримав половину знахідки. Про це повідомляє The Guardian.

У 2013 році альпініст знайшов біля селища Шамоні, на території якого розташована гора Монблан, скарбницю зі смарагдами, рубінами та сапфірами, загальна вага знахідки становила 140 грамів. Камені залишалися захованими в металевій скриньці, яка перебувала на борту індійського літака, що розбився в пустелі близько 50 років тому. Знахідку чоловік одразу передав поліції, як того вимагає закон Франції.

На початку цього року йому повідомили, що поділяться скарбами. Альпініст зазначив, що не жалкує про те, що був чесним. Дорогоцінні камені розділили на два рівні лоти вартістю приблизно по €150 тисяч: один отримав альпініст, другий — місцева влада Шамоні. Альпініст витратить частину грошей на ремонт квартири.

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Два літаки Air India врізалися в гору Монблан у 1950 та 1966 роках. Протягом багатьох років альпіністи регулярно знаходили уламки літака, багаж і людські останки. Влада вважає, що коштовні самоцвіти, найімовірніше, були на рейсі 24 січня 1966 року, що прямував з Мумбая в Нью-Йорк. Тоді внаслідок авіакатастрофи загинули 117 людей, зокрема піонер ядерної програми Індії Хомі Джехангір Бхабха.