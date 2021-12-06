МОЗ попередив про шахраїв, які запитують в українців особисті дані нібито для перерахування «тисячі Зеленського»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя спростувало надсилання громадянам повідомлень з проханням вказати номер банківської картки для перерахування «тисячі Зеленського».

Про це на брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

«Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені Міністерства охорони здоровʼя надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось і не надсилалось громадянам», — сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати кошти можна буде онлайн, через мобільний застосунок «Дія».