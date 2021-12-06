Минздрав предупредил о мошенниках, которые спрашивают у украинцев личные данные для перечисления «тысячи Зеленского»

Министерство здравоохранения опровергло отправку гражданам сообщений с просьбой указать номер банковской карты для перечисления «тысячи Зеленского».

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Министерства здравоохранения рассылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации. Уверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам», — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина «єПідтрика» начнется 19 декабря. Получить средства можно будет онлайн, через мобильное приложение «Дія».