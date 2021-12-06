Китайський апарат Yutu-2 знайшов дивний обʼєкт на Місяці та прямує до нього

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Китайський місяцехід Yutu-2 («Юйту-2») знайшов на зворотному боці Місяця дивний кубоподібний обʼєкт, який розташований на краю кратера за 80 метрів від нього.

Про це пише Space.

图4 天边的“神秘小屋”

Місяцехід перебуває у кратері Фон Карман і вирушив до його краю, аби вивчити обʼєкт. Фахівці Національного космічного управління Китаю назвали обʼєкт «таємничим будинком» і вирішили через нього внести коригування до програми місяцехода. За новим планом апарат повинен підійти до обʼєкта впритул. Місія триватиме майже три місяці.

Учені та фахівці наразі припускають, що Yutu-2 сфотографував великий камінь. Раніше такі камені вже знаходили.

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