Представниця парламенту: Віктор Янукович подав позов до Верховної Ради не в той суд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images
Утеклий експрезидент України Віктор Янукович подав позов до Верховної Ради, оскарживши ухвалу за 2014 рік, не до того суду.
Про це повідомила представник Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.
У позові Янукович вимагає визнати «відсутність компетенції [у парламенту] встановлення факту самоусунення» його від управління країною, після чого було призначено позачергові вибори президента.
Позов зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва. Совгиря зазначила, що позов подано не до того суду, оскільки оскарженням актів та рішень Ради займається Верховний суд, а не ОАСК. За її словами, це може свідчити про «штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог».
За даними «Бабеля», Янукович подав позов від себе, а не через адвокатів. До ОАСК він надійшов 29 листопада.
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