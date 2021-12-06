Аварія на Бурштинській ТЕС: один із постраждалих під час вибуху помер у лікарні

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Один із працівників Бурштинської ТЕС, який постраждав під час вибуху 28 листопада, помер у лікарні. Він отримав серйозні опіки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підприємства.

Там зазначили, що під час вибуху працівник отримав до 60% опіків шкіри.

«Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на звʼязку з рідними та медиками. Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям», — йдеться у повідомленні.

На Бурштинській ТЕС підкреслили, що стан інших постраждалих стабільний і загрози їхньому життю немає.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин, на перетині ліній електропередач, які зʼєднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона входить до складу «ДПЕК Західенерго» і працює за рахунок семи енергоблоків загальною потужністю 1 172 МВт.