На американському круїзному лайнері спалах коронавірусу. На борту — 3 тисячі людей

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На борту американського круїзного лайнера Norwegian Cruise Line у десятьох людей виявили коронавірус. Загалом на борту судна перебувають 3 200 людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Про стан хворих не повідомляється. Лайнер залишив місто Новий Орлеан 28 листопада і має повернутися до нього в ці вихідні. Протягом тижня корабель робив зупинки в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

Перед висадкою в Новому Орлеані кожну людину на борту перевірять на коронавірус. Хворих або відправлять одразу додому, або на самоізоляцію до спеціальних приміщень, які надасть круїзна компанія.

Саме на круїзних лайнерах торік сталися одні з перших спалахів коронавірусу, деякі пасажири померли під час рейсів, інші були в такому стані, що їх довелося виносити з борту на ношах.