Польща офіційно підтвердила затримання російського судна із пʼяним екіпажем

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Польське Морське управління офіційно підтвердило затримання російського суховантажного судна у Гданській затоці Балтійського моря.

Відповідну заяву опублікували 5 грудня на сайті управління міста Гдиня.

У ніч із 3 на 4 грудня судно «Руслана», що йшло під російським прапором на шляху з Клайпеди до Північного порту Гданська, зійшло з фарватеру і перестало відповідати на виклики капітана порту. Прикордонники піднялися на борт корабля і перевірили на тверезість екіпаж: троє, включно із капітаном, були пʼяними.

Після цього суховантажне судно затримали, зараз воно стоїть на якорі. Про інцидент повідомили поліції, адже екіпаж створив загрозу для морського судноплавства — судно могло сісти на мілину.

Вперше про інцидент повідомив 4 грудня спеціалізований польський сайт «Морський портал». За його даними, російське суховантажне судно «Руслана» належить транспортній компанії з Санкт-Петербурга. У крові капітана судна виявили 1 проміле алкоголю, а у двох членів екіпажу — по 1,5.