В Індонезії внаслідок виверження вулкана загинули 14 людей

Новини

Скриншот, Guardian News, Youtube

В Індонезії, на острові Ява, внаслідок виверження вулкана Семеру загинули щонайменше 14 людей та принаймні 41 людина отримала опіки через потік лави.

Про це повідомляє The New York Times.

Лава майже зруйнувала село Курахкобокан і спричинила обвал мосту, що ускладнило евакуацію.

Виверження вулкана почалось 4 грудня. Тоді вулканічний попіл затулив сонце в двох місцевих районах. Останнє виверження вулкана Семеру було у січні. Він є одним із найактивніших вулканів Індонезії.