В Индонезии в результате извержения вулкана погибли 14 человек

В Индонезии, на острове Ява, в результате извержения вулкана Семеру погибли по меньшей мере 14 человек и как минимум 41 человек получил ожоги из-за потока лавы.

Об этом сообщает The New York Times.

Лава почти разрушила деревню Курахкобокан и обвалила мост, что осложнило эвакуацию.

Извержение вулкана началось 4 декабря. Тогда вулканический пепел заслонил солнце в двух местных районах. Последнее извержение вулкана Семеру было в январе. Он является одним из самых активных вулканов Индонезии.