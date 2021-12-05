Родина з Колумбії отримала нагороду за найкращу у світі кулінарну книгу

Новини

У Парижі, на церемонії Gourmand Awards жінка з Колумбії та її донька отримали нагороду за найкращу кулінарну книгу у світі. Про це повідомляє The Guardian.

Жінки написали книгу, яку назвали Envueltos — це рулет, який готують у більшій частині Латинської Америки. У ній описується колумбійський підхід до цієї страви. Рулет готують із тіста або маси із крохмалю (кукурудзяного, бананового чи рисового) із різноманітним начинням: свинина, курятина, боби та овочі. Потім страву загортають у кукурудзяне лушпиння або інше листя для приготування — зазвичай на пару.

Чотири роки тому жінки вирішили обʼїхати країну і зібрати традиційні рецепти (у підсумку їх було 300). Подробиці цих місцевих традицій відображені на їхньому іспаномовному сайті El Toque Colombiano («Колумбійський дотик»), але для книги їм довелося просіяти список. Зрештою, вони вирішили зосередитися лише на рецептах із використанням кукурудзи, юкки та банана замість крохмалю.

Видавець Даніель Герреро, іспанець, який багато років живе у Колумбії, натрапив на їхній блог і сказав, що хоче опублікувати рецепти. Жінки відповіли, що шукають видавця. Тому він викупив права, і тепер видавництво готується до третього випуску книги.