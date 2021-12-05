В Ізраїлі чоловіка звинуватили у домаганнях через його твіти про Сару Нетаньягу — дружину колишнього премʼєра

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В Ізраїлі у неділю, 5 грудня, чоловіку висунули звинувачення у домаганнях: він у Twitter погрожував зґвалтувати Сару Нетаньягу, дружину колишнього премʼєр-міністра та чинного лідера опозиції.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ідеться про 55-річного Боаза Дрорі та твіти, які він опублікував у 2019 році. У його постах «у презирливій та образливій формі» обговорювалася тема привабливості Сари Нетаньягу. Зокрема, він описував статевий акт, який би здійснив, якби був «настільки патріотичним». В ізраїльському законодавстві пости такого змісту підпадають під визначення «сексуальних домагань».

«В описаному дописі підсудний сексуально домагався Сари Нетаньягу, звертаючись до неї з презирством і в такий спосіб, що принижує її стать і сексуальність», — йдеться в обвинувальному висновку.

У серпні 2020 року, після першого допиту Дрорі, тодішній премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу написав генеральному прокурору і звинуватив його в «скандальному» ігноруванні загроз на адресу його сімʼї, стверджуючи, що в результаті він наражає їх на небезпеку. У відповідь прокурор заявив, що для цього твердження немає підстав.

Наступного дня Сара Нетаньягу заявила в інтервʼю, що зазнала сексуального насильства з боку демонстрантів, які протестують проти премʼєр-міністра — через їхні кульки у формі статевих органів. У підсумку Нетаньягу подав кілька скарг до поліції щодо загроз заподіяти шкоду йому та його сімʼї.