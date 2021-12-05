У Криму окупанти два місяці утримували в підвалі карцеру українського політв’язня Андрія Захтея

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Людмила Денісова в Telegram

Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму № 1 в окупованому Росією Сімферополі. Таке «покарання» йому призначили за нібито порушення режиму.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

«Попри проблеми зі здоровʼям, український громадянин був змушений перебувати в нестерпних умовах холоду і сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі у спині через травму хребта, оніміння рук і ніг», — зазначила омбудсман.

За її словами, ці дії з боку адміністрації колонії суперечать Конвенції про захист прав людини і основних свобод, схвалених Економічною та Соціальною радою ООН.

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням забезпечити українцеві належні умови тримання та надати необхідну медичну допомогу.