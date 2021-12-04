У Польщі одразу після затримання помер українець. У поліції запевняють, що не застосовували фізичну силу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
У Польщі в місті Скерневиці після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець.
Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska.
За даними видання, спочатку громадянин України ввечері п’ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. Він вдарив її палицею і погрожував іншим людям, поводячись агресивно. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.
Як зазначається, поліцейські прибули приблизно о 17:30, правоохоронці вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.
У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати парамедики, але через годину констатували смерть.
«Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин», — заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.
- Улітку в Польщі після затримання поліцією загинув 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бився головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Там хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліцейські вимкнули нагрудні камери після того, як затримали хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.
- Наприкінці вересня двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили з посад. Ще двох відсторонили від служби.