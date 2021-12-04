У Польщі одразу після затримання помер українець. У поліції запевняють, що не застосовували фізичну силу

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У Польщі в місті Скерневиці після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець.

Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska.

За даними видання, спочатку громадянин України ввечері п’ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. Він вдарив її палицею і погрожував іншим людям, поводячись агресивно. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Як зазначається, поліцейські прибули приблизно о 17:30, правоохоронці вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.

У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати парамедики, але через годину констатували смерть.

«Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин», — заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.