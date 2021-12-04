В Польше сразу после задержания умер украинец. В полиции уверяют, что не применяли физическую силу

По данным издания, сначала гражданин Украины вечером в пятницу, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. Он ударил ее палкой и угрожал другим людям, вел себя агрессивно. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska .

В Польше в городе Скерневице после задержания полицией по неизвестным причинам скончался 38-летний украинец.

Как отмечается, полицейские прибыли примерно в 17:30, правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение.

В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать парамедики, но через час констатировали смерть.

«Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ», — заявили в управлении полиции в Лодзи и заверили, что уже опросили очевидцев происшествия.