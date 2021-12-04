В Польше сразу после задержания умер украинец. В полиции уверяют, что не применяли физическую силу

В Польше в городе Скерневице после задержания полицией по неизвестным причинам скончался 38-летний украинец.
Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska.
По данным издания, сначала гражданин Украины вечером в пятницу, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. Он ударил ее палкой и угрожал другим людям, вел себя агрессивно. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.
Как отмечается, полицейские прибыли примерно в 17:30, правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение.
В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать парамедики, но через час констатировали смерть.
«Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ», — заявили в управлении полиции в Лодзи и заверили, что уже опросили очевидцев происшествия.
- Летом в Польше после задержания полицией погиб 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (якобы бился головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а потом — полицию. Там мужчина якобы начал оказывать сопротивление правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полицейские выключили нагрудные камеры после задержания парня.
- Данные видеомониторинга появились после того, как украинца перевезли в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерны следы от применения перечного газа. По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, удушение ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.
- В конце сентября двух полицейских, подозреваемых в убийстве украинца, уволили с должностей. Еще двоих отстранили от службы.