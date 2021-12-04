Ринок криптовалюти за ніч обвалився на 22%

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Andre Francois / Unsplash

На ранок 4 грудня ринок криптовалюти різко обвалився майже на 22%. Зокрема, після рекордного зростання курс біткоїна упав на понад 17%.

За даними криптобіржі CoinDesk, станом на 15:00 за Києвом вартість біткоїну становила $47 165.

Загальна капіталізація ринку криптовалют зменшилася на 16% і впала до $2 трлн. Найбільше зниження відчули такі криптовалюти, як Ethereum, Litecoin та Monero. Курс Ethereum впав на 15%, до $3,89 тисяч, Litecoin — на 25%, до $153, Monero — на 18,76%, до $196.

Reuters пише, що падіння відбулося після нестабільного тижня на фінансових ринках. Світові акції та дохідність еталонних облігацій США впали після оприлюднення показників про листопадове сповільнення зростання робочих місць у США та появи нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Зазначимо, що 10 листопада ціна біткоїну оновила історичний максимум — електронна валюта подорожчала більш ніж на $3 тисячі, до $69 тисяч.