В окупованому Криму після 10 діб арешту випустили чотирьох активістів, які зустрічали звільненого адвоката Семедляєва

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В окупованому Криму з ізолятора тимчасового тримання у Джанкої після 10 діб арешту випустили кримських татар, яких затримали та заарештували, коли натовп людей прийшов зустрічати звільненого адвоката Едема Семедляєва.

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Як зазначається, ввечері 3 грудня з ізолятора вийшли Кемал Неметуллаєв, Ремзі Німетулаєв, Ленур Аппазов та журналіст «Кримської солідарності» Симмар Аблялімов.