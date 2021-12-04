В окупованому Криму після 10 діб арешту випустили чотирьох активістів, які зустрічали звільненого адвоката Семедляєва
- Автор:
- Катерина Кадакова
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В окупованому Криму з ізолятора тимчасового тримання у Джанкої після 10 діб арешту випустили кримських татар, яких затримали та заарештували, коли натовп людей прийшов зустрічати звільненого адвоката Едема Семедляєва.
Про це повідомляє «Кримська солідарність».
Як зазначається, ввечері 3 грудня з ізолятора вийшли Кемал Неметуллаєв, Ремзі Німетулаєв, Ленур Аппазов та журналіст «Кримської солідарності» Симмар Аблялімов.
- 23 листопада силовики затримали 31 активіста під будівлею ІТТ Сімферополя. Цього дня з ізолятора вийшов кримський адвокат Едем Семедляєв, де він провів 12 днів арешту за «непокору співробітникам поліції» — за відмову роздягатися.
- 25 листопада «суди» Сімферополя заарештували 20 затриманих кримськотатарських активістів.
- Наприкінці листопада стало відомо, що у Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції № 3 силовики намагалися роздягти адвокатів, які захищають права кримських татар, що фігурують у справі «Хізб ут-Тахрір». Адвокати, у тому числі Семедляєв, відмовились виконувати наказ силовиків, і на них склали адмінпротоколи, а за тиждень заарештували.