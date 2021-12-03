У додатку «Київ Цифровий» стане доступна віртуальна транспортна картка

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Київська влада додасть у застосунок «Київ Цифровий» віртуальну транспортну картку. Нею можна буде розраховуватися у громадському транспорті.

Про це пише пресслужба КМДА.

«На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок «Київ Цифровий». Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку», — розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

За його словами, наступного року у додатку також з’являться інформація про стан повітря, розклад руху транспорту, запис до ЦНАПів та подання електронних петицій.