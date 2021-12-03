З 6 грудня термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скоротять до 30 днів

Новини

МВС

З понеділка, 6 грудня, термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скоротять до 30 днів. Відтак цей документ не буде дійсним для людей, які не зробили друге щеплення.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

«З понеділка буде зменшено термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів. Зауважу, що на сьогодні їхній термін дії становить 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно по другу. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків», — наголосила спікер.

За її словами, наразі в застосунку «Дія» уже згенеровано понад 1,2 млн «жовтих» COVID-сертифікатів.

МОЗ закликає тих, хто зробив перше щеплення проти коронавірусної хвороби більше ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні, адже з понеділка їхній документ уже буде недійсним.

Нагадаємо, мінімальні можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів.

Крім того, із 6 грудня в «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.