Unicode представив перелік найпопулярніших емодзі 2021 року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Bernard Hermant / Unsplash
Консорціум Unicode представив найпопулярніші емодзі 2021 року. Лідирує смайлик зі сльозами щастя.
Згідно із цьогорічним дослідженням, 92% онлайн-мешканців світу використовують смайлики як форму спілкування. Серед усіх видів смайликів на сльози радості припадає понад 5%, на другому місці — червоне серце.
У десятку найпопулярніших емодзі також потрапили:
- рука з великим пальцем вгору («клас»);
- смайлик, що ридає;
- складені руки (як під час молитви);
- повітряний поцілунок;
- усміхнене обличчя з сердечками;
- закоханий смайл (із сердечками в очах);
- просто усміхнене обличчя.
У категорії «транспорт» лідирує ракета, «частини тіла» — біцепс, «рослини» — букет, «тварини» — метелик, «спорт» — людина, що робить колесо. Прапори відносяться до найменш популярної категорії, хоча у неї найбільше символів — 258.
- У лютому Apple додала 217 нових емодзі, серед яких були жінка з бородою і серце, що палає. Їх Unicode представив ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу випуск набору відклали.