Штат Оклахома подав позов проти адміністрації Байдена через обовʼязкову вакцинацію

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Штат Оклахома подав позов проти Адміністрації президента США Джо Байдена з вимогою скасувати рішення щодо обовʼязкової вакцинації службовців Національної гвардії у штаті.

Про це пише Axios.

Обовʼязковою вакцинацію проти коронавірусу для підлеглих Пентагону зробили ще у серпні, і Джо Байден цей захід підтримав, але незабаром через це почалися суперечки та претензії. Позови почала подавати влада штатів. У випадку з Оклахомою, позов став результатом конфлікту між владою штату та Пентагоном.

На початку листопада губернатор Кевін Стітт вимагав звільнити Нацгвардію штату від обовʼязкової вакцинації, а незабаром призначив нового командувача, який наказав зробити вакцинацію добровільною. Влада вважає, що Нацгвардія штату, якщо вона не виконує завдання федерального уряду, знаходиться в їхній юрисдикції.

Пентагон стверджує, що у питанні вакцинації має повноваження зробити її обовʼязковою. Міністр оборони Ллойд Остін погрожував відмовникам втратою зарплат і стажу, окрім усунення від служби.

«Це рішення гарантує, що багато бійців Національної гвардії Оклахоми просто підуть із неї замість того, щоб отримати вакцину. Ця ситуація завдасть непоправної шкоди безпеці жителів штату», — сказано у позові штату.