Німецькі астрономи виявили екзопланету, де рік триває менше восьми годин

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Дослідники з Німецького центру авіації та космонавтики знайшли екзопланету GJ 367b, яка розташована на відстані 31 світлового року від Сонця.

Про це повідомляє Space.

Розмір цієї екзопланети становить приблизно 70% від Землі, а її маса — 55% від нашої планети. Тобто GJ 367b одна з найлегших екзопланет.

Вдень температура на поверхні цієї планети може сягати +1 500 °C, а один рік на ній триває 7,7 години.

Цю планету виявили завдяки телескопу Transiting Exoplanet Survey Satellite від NASA, який вивели на орбіту у 2018 році.

Співавтор дослідження Сільард Чизмадія зазначив, що висока щільність свідчить про те, що на планеті домінує залізне ядро. Ці властивості, за його словами, подібні до властивостей Меркурія з його непропорційно великим залізним і нікелевим ядром, що відрізняє його від інших земних об’єктів у Сонячній системі.