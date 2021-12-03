Немецкие астрономы выявили экзопланету, где год длится менее восьми часов

Исследователи из Немецкого центра авиации и космонавтики выявили экзопланету GJ 367b, расположенную на расстоянии 31 светового года от Солнца.

Об этом сообщает Space.

Размер этой экзопланеты составляет примерно 70% от Земли, а ее масса — 55% от нашей планеты. То есть GJ 367b одна из самых легких экзопланет.

Днем температура на поверхности этой планеты может достигать +1 500 °C, а один год на ней длится 7,7 часа.

Эту планету обнаружили благодаря телескопу Transiting Exoplanet Survey Satellite от NASA, выведенному на орбиту в 2018 году.

Соавтор исследования Сильард Чизмадия отметил, что высокая плотность свидетельствует о том, что на планете доминирует железное ядро. Эти свойства, по словам ученого, подобны свойствам Меркурия с его непропорционально большим железным и никелевым ядром, что отличает его от других земных объектов в Солнечной системе.