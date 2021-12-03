Спортсменів з Росії не пустили до США через щеплення російськими вакцинами. Вони можуть пропустити відбіркові змагання на Олімпіаду

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Фристайлісти Росії не можуть взяти участь у відбіркових змаганнях на зимову Олімпіаду 2022 року через щеплення невизнаними ВООЗ російськими вакцинами.

Про це заявив президент Федерації фристайлу Росії Олексій Курашов, передає Интерфакс.

«Ми отримали візи США у Вірменії та Киргизії і зробили це своєчасно. Проте ми не можемо вʼїхати до США та Канади через заборону впускати команди, які не мають вакцини, визнаної ВООЗ», — сказав він.

Також Курашов звинуватив організаторів змагань у тому, що вони «нічого не роблять для вирішення ситуації».

«Організатори змагань у Канаді визнають китайські вакцини, а з російськими вакцинами вʼїзд заборонено. Виходить, що ми не можемо потрапити на відбіркові змагання на Олімпіаду в Пекіні та перебуваємо в нерівних умовах порівняно з іншими командами», — обурився він.