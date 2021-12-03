Нардеп Олександр Качура просить СБУ перевірити голову фракції «Слуга народу» та лідерку «Голосу» на наявність подвійного громадянства

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Гонтар Володимир / УНІАН

Депутат «Слуги народу» Олександр Качура звернувся із заявою до Служби безпеки та Держприкордонслужби з проханням перевірити можливе подвійне громадянство у голови фракції СН Давида Арахамії та лідерки партії «Голос» Кіри Рудик.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає LB.ua.

Звернення до органів Качура пояснив повідомленнями у Telegram-каналах про наявність у зазначених політиків громадянства США. Він заявив, що у разі підтвердження очікує від Арахамії та Рудик, що вони складуть депутатські мандати.

Арахамія заявив журналістам, що він не має громадянства США. Він назвав дії Качури «правильними» та запропонував перевірити всіх депутатів на наявність подвійного громадянства.

Як передає LIGA.net, у «Голосі» заявили, що влада та Качура намагаються «маніпулювати» громадянством Рудик і «поширювати безпідставні спекуляції».

«Кіра Рудик є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, включаючи громадянство США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала», — зазначили у пресслужбі партії.